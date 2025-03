Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, ATP Indian Wells 2025: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori protagonisti quest’oggi nel torneo di doppio del Masters1000 di Indian Wells. In California il duo azzurro vorrà fare bene e dare seguito agli ottimi risultati di questa primissima parte di stagione, ricordando la finale raggiunta agli Australian Open e il titolo nell’ATP500 di Rotterdam.

I due tennisti nostrani se la vedranno con l’esperta coppia australiana formata da Matthew Ebden e John Peers. Un match non semplice, contro due vecchie volpi del circuito, che sanno come mettere in difficoltà qualunque avversario, specialmente per il modo di coprire la rete.

Bolelli e Vavassori saranno chiamati a una prestazione di spessore in risposta per provare a mettere pressione ai rivali, sperando ovviamente di essere altrettanto efficienti alla battuta, aspetto ancor più fondamentale in un confronto di doppio di questo genere.

La partita tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Matthew Edbden e John Peers del Masters1000 di Indian Wells, sarà la prima sul campo-6, il cui programma inizierà dalle 19.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BOLELLI/VAVASSORI-EBDEN/PEERS ATP INDIAN WELLS 2025

Domenica 9 marzo (orari italiani)

STADIUM 6 – Inizio ore 19.00

1. S. Bolelli/A. Vavassori [3] vs M. Ebden/J. Peers

A seguire

2. J. Draper/T. Machac vs R. Bopanna/I. Dodig

A seguire

3. S. Kenin/L. Kichenok [8] vs Y. Xu/Z. Yang

A seguire

M. Giron/L. Tien [WC] vs K. Khachanov/A. Rublev [WC]

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-EBDEN/PEERS ATP INDIAN WELLS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport