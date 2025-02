ATP Doha 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono all’esordio in Qatar

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quarta testa di serie nel tabellone di doppio, escono all’esordio nei Qatar Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sul cemento outdoor di Doha: gli azzurri vengono eliminati dalla coppia composta dall’indiano Rohan Bopanna e dal lusitano Nuno Borges, vittoriosi in due tiebreak col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (4) in un’ora e mezza di gioco.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, poi sono gli azzurri i primi ad andare in difficoltà, ritrovandosi sotto 15-40 nel sesto game: la coppia italiana annulla tre break point, salvandosi al punto decisivo. Bolelli e Vavassori si trovano nuovamente ad inseguire nel decimo game, quando sul 30-40 arrivano due set point per Bopanna e Borges, ma gli azzurri risalgono la china ed al deciding point trovano il 5-5. Si va al tiebreak, ma l’indiano ed il lusitano volano sul 6-0 ed alla terza occasione chiudono i conti sul 7-2 in 47 minuti.

Nella seconda partita non si registrano palle break, anzi in dodici game sono appena sette i punti vinti dalla coppia alla risposta, tanto che soltanto nell’undicesimo game, con gli azzurri al servizio, si arriva sul 30-30. L’epilogo al tiebreak è quello più giusto e scontato: gli azzurri partono meglio e scappano sul 3-1, ma si fanno riprendere immediatamente sul 3-3. L’equilibrio permane fino al 4-4, poi Bopanna e Borges vincono gli ultimi tre punti e centrano il successo sul 7-4 in 43 minuti.

Le statistiche mostrano come l’indiano ed il portoghese siano stati più incisivi, portando a casa 76 punti contro i 62 degli azzurri, mancando anche cinque palle break in due diversi game nel corso del primo set, senza mai concedere break point alla coppia italiana lungo tutto l’arco del match. A fare la differenza è stata soprattutto la resa con la seconda, con Bopanna e Borges al 75% contro il 42% di Bolelli e Vavassori.