Calcio, Milan ko a Bologna nel recupero della nona giornata di Serie A: Castro e Ndoye affossano i rossoneri

Calato il sipario sul recupero della nona giornata del campionato di calcio di Serie A. Al Dall’Ara Bologna e Milan sono scese in campo, ritrovandosi dopo che lo scorso ottobre il match sul rettangolo verde felsineo non si tenne per l’alluvione che aveva flagellato il territorio emiliano. La vittoria è andata ai padroni di casa per 2-1.

I rossoneri sono passati in vantaggio grazie a un gol di Rafa Leao al 43′. Nella ripresa la rimonta dei rossoblu: Santiago Castro al 48′ e Dan Ndoye all’82’ hanno deciso la sfida. Con questo risultato, il Bologna sale a quota 44 punti (sesto), mentre il Milan resta a 41 (ottavo). Un dato statico che merita menzione: era dal 2016 che la compagine bolognese non batteva il Diavolo, addirittura dal 2002 che non prevaleva tra le mura amiche.

PRIMO TEMPO – Vincenzo Italiano vara un 4-2-3-1: Skorupski; De Silvestri, Casale, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Dominguez, Castro. Sergio Conceiçao risponde con un assetto speculare: Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. La prima occasione dopo pochi secondi è per gli ospiti: Gimenez riceva da Musah e con la tutta la porta spalancata spara alto da ottima posizione. La formazione di casa sale di tono nel tentativo di fare gioco, anche se di tiri verso la porta nei primi 15′ non ve ne sono. Al 25′ ecco però la chance: grande verticalizzazione di Ferguson per Ndoye, bravo Pavlovic a evitare guai peggiori. Al 38′ padroni di casa vicini alla marcatura: grande giocata di Dominguez che entra in area, ma Maignan dice di no. Al 43′ i rossoneri trovano il gol: da un lungo rilancio c’è la spizzata di testa per Gimenez, abile a trovare Leao; il portoghese vince il duello con De Silvestri e supera Skorupski in uscita. Finisce così il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Dopo 3′ arriva il pari del Bologna: sugli sviluppi di un calcio piazzato, carambola su Fabbian e Castro da due passi non si fa pregare. Girandola di cambi e al 64′ rossoneri pericolosi con Musah che chiama all’intervento Skorupski, bravo a rifugiarsi in corner. Partita molto combattuta a centrocampo e all’81’ occasione per i rossoblu: su un corner, Casale prende il tempo a Thiaw e di testa colpisce il montante della porta del Diavolo. La palla resta in campo e Cambiaghi non è lucido nel trovare la porta. Un minuto dopo c’è il raddoppio del Bologna: da una rimessa laterale, proprio Cambiaghi fa partire un traversone dalla sinistra verso il centro e Ndoye anticipa Pavlovic e non dà scampo al portiere milanista. Ultima emozione del confronto e vittoria 2-1 per i felsinei.