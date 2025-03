Chi sono i nuovi tifosi di Carlos Alcaraz e perché sono vestiti da api? La risposta ai Carota Boys di Sinner

Carlos Alcaraz si è reso protagonista di due prestazioni di grande impatto al Masters 1000 di Indian Wells, sconfiggendo il francese Quentin Halys e il canadese Denis Shapovalov in due rapidi set. Il fuoriclasse spagnolo, che ha vinto le ultime due edizioni del torneo disputato sul cemento della località statunitense, è ora atteso dal confronto con il bulgaro Grigor Dimitrov agli ottavi di finale e punta a fare parecchia strada in terra statunitense dopo l’eliminazione subita tre settimane fa ai quarti del torneo ATP 500 di Doha.

Al netto delle prestazioni fornite dal numero 3 del mondo, a fare notizia sono stati i suoi speciali tifosi ammirati sugli spalti in occasione dell’ultima partita. Sono infatti apparsi dei sostenitori vestiti da api per supportare il 21enne, chiamato a difendere i 1000 punti conquistati dodici mesi fa in California. Il vestiario scelto da questi fan fa riferimento a un episodio accaduto lo scorso anno, quando Alcaraz venne inseguito da alcune api durante la partita disputata contro il tedesco Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz ha commentato la loro presenza al termine della sfida vinta contro Shapovalov: “Mi hanno aiutato, perché durante tutto il primo set, li guardavo e ridevo. E dico sempre che quando rido, quando mi diverto in campo, mostro un buon tennis. Non me ne sono accorto fino al secondo gioco, quando la telecamera li ha messi sullo schermo. Quindi è stato divertente. Ho fatto un selfie con loro alla fine, perché penso che se lo meritino“. Inizierà una rivalità sportiva con i Carota Boys che sostengono Jannik Sinner?