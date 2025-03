Come cambia il tabellone a Indian Wells con l’eliminazione di Djokovic. Tavola apparecchiata per il tris di Alcaraz

Definito il quadro dei qualificati al terzo turno del Masters1000 di Indian Wells. Nell’ultima giornata di incontri non sono mancate le sorprese, viste le eliminazioni di teste di serie pesanti come Novak Djokovic (n.6), Andrey Rublev (n.7) e Felix Auger-Aliassime (n.17). In particolare, la battuta d’arresto del serbo contro l’olandese Botic van de Zandschulp apre degli scenari particolarmente graditi a Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo, vincitore delle ultime due edizioni del torneo, punta al tris consecutivo e nei fatti non avrà lungo il proprio cammino un rivale molto scomodo che avrebbe potuto incontrare nei quarti di finale. Alcaraz se la vedrà nel terzo round contro il talentuoso canadese Denis Shapovalov, in ascesa nelle ultime settimane, e in caso di vittoria giocherà negli ottavi contro il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il francese Gael Monfils.

Una parte di tabellone non impossibile per Carlitos, dunque, che nei quarti affronterebbe uno tra van de Zandschulp, Francisco Cerundolo, Hubert Hurkacz e Alex de Minaur. Nella parte alta, stride assai l’eliminazione immediata di Alexander Zverev (n.1 del seeding) e quindi, in vista di quel che sarà, sembra davvero tutto apparecchiato per la conferma del successo dell’iberico.

Vedremo se qualcosa di inatteso riguarderà anche Alcaraz nel proprio percorso, magari sperando che i tennisti azzurri ancora in tabellone sappiano andare oltre il terzo round. Il riferimento è a Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e a Matteo Arnaldi, opposti rispettivamente al greco Stefanos Tsitsipas, al francese Arthur Fils e all’americano Brandon Nakashima.

TABELLONE ATP INDIAN WELLS 2025

TERZO TURNO

PARTE ALTA

T. Griekspoor vs Mpetshi Perricard [29]

Y. Watanuki vs F. Tiafoe [16]

H. Rune [12] vs U. Humbert [18]

M. Berrettini [28] vs S. Tsitsipas [8]

M. Giron vs A. Popyrin [26]

A. Fils [20] vs L. Musetti [15]

T. Paul [10] vs C. Norrie

A. Michelsen [31] vs D. Medvedev [5]

PARTE BASSA

M. Arnaldi vs B. Nakashima [32]

K. Khachanov [22] vs B. Shelton [11]

J. Draper [13] vs J. Brooksby

T. Fritz [3] vs A. Tabilo [30]

B. van de Zandschulp vs F. Cerundolo [25]

H. Hurkacz [21] vs A. de Minaur [9]

G. Dimitrov [14] vs G. Monfils

D. Shapovalov [27] vs C. Alcaraz [2]