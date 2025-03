Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Oslo

Nel prossimo fine settimana, da venerdì 14 a domenica 16 marzo, si disputerà ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, la tappa di Coppa del Mondo 2024-2025 di combinata nordica, ultimo atto stagionale per il comparto femminile e penultimo appuntamento per il settore maschile.

Venerdì 14 marzo si inizierà con i due Provisional Competition Round, mentre sabato 15 andranno in scena le due Gundersen, infine domenica 16 si disputeranno entrambe le Individual Compact. Per gli uomini l’ultima tappa stagionale si terrà a Lahti, in Finlandia, dal 20 al 22 marzo.

Il direttore tecnico dell’Italia, Ivo Pertile, ha convocato tra le donne Veronica Gianmonea e Daniela Dejori, le quali prenderanno parte a tre giornate di allenamenti a Tarvisio prima di partire per Oslo, e tra gli uomini Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi e Manuel Senoner.