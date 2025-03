Ciclismo, Jonathan Milan: “Oggi salvato le energie. Voglio difendere la maglia e vincere ultima tappa”

Giornata davvero complicata per Jonathan Milan nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2025. Il velocista della Lidl-Trek sperava di bissare il successo della seconda frazione ed invece si è staccato sul secondo GPM, a causa dei postumi della caduta di ieri.

Ieri Milan è caduto quando mancavano 24 km al traguardo di Colfiorito, scivolando in una curva a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla fitta pioggia. Per fortuna non ci sono state conseguenze con il corridore friulano che si è presentato al via della tappa odierna, ma pagando poi il conto sulle prime rampe.

Queste le parole del velocista della Lidl-Trek al termine della tappa da Bici Magazine: “È stata una giornata piuttosto impegnativa, non ero certamente al 100%. Ho cercato di resistere sulle prime due salite per vedere se riuscivo a giocarmi lo sprint, ma sulla terza stavo soffrendo troppo e ho capito che avrei dovuto alzare il piede dall’acceleratore e arrivare al traguardo senza troppi affanni. Sono sincero, dopo l’incidente mi sono sentito un po’ scarico e vuoto, oggi però mi sono sentito un po’ meglio, specialmente nel finale”.

Milan ha ancora l’obiettivo di chiudere la corsa con indosso la maglia di leader della classifica a punti: “Devo salvare le energie per tenere la maglia fino a domenica e magari vincere anche l’ultima tappa. Mi fa un po’ male la zona dove ho colpito duramente l’asfalto, ma non ci posso fare nulla. Certo il freddo e la pioggia non aiutano”