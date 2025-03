Chi è l’avversario di Michael Magnesi stasera? Il ranking e le prospettive iridate per chi vince

Michael Magnesi tornerà sul ring questa sera (attorno alle ore 22.00, con diretta tv su RaiSportHD) per affrontare il francese Khalil El Hadri nel match che metterà in palio il titolo WBC Silver dei pesi superpiuma. L’appuntamento è al Magicland di Valmontone (Roma), il pugile italiano spera di strappare la cintura all’insidioso transalpino. Sarà un match fondamentale per la carriera del ribattezzato Lone Wolf, che non può permettersi di sbagliare se vuole davvero ambire a traguardi più prestigiosi.

Dopo aver perso il Mondiale IBO (non una delle quattro sigle più prestigiose) contro Anthony Cacace e dopo essere andato al tappeto contro il giapponese Masanori Rikiishi il 22 marzo 2024 nel mach che metteva in palio proprio il WBC Silver, il 30enne sa benissimo che deve battere il transalpino se vorrà meritarsi in futuro una chance per il titolo iridato (Rikiishi affronterà a breve Eduardo Nunez per la corona IBF, a dimostrazione dell’importanza della sfida di dodici mesi fa).è

Michael Magnesi, che dopo l’amaro epilogo del match contro il nipponico (aveva dominato per dieci riprese, poi era andato in apnea ed era finito ko nell’ultimo round) ha regolato Kevin Trana lo scorso 10 ottobre, se la dovrà vedere con un rivale molto ostico. Khalil El Hadri ha un anno meno di lui e vanta un ruolino di 20 vittorie (dieci prima del limite) e due sconfitte, contro il 24-2 del padrone di casa. Il nativo di Les Mureaux si è impossessato della cintura lo scorso 21 dicembre, imponendosi per ko tecnico contro William Vargas.

Quella di stasera sarà la prima difesa per il transalpino, che conquistò il titolo europeo la scorsa estate battendo Juanfe Gomez e poi proseguì senza sosta il proprio tentativo di scalata internazionale. Si preannuncia un confronto molto equilibrato tra il numero 6 e il numero 7 del ranking IBF: Magnesi insegue El Hadri, chi vince scalerà la classifica che vede nell’ordine il messicano Eduardo Hernandez, il filippino Mark Magsayo, il tajiko Muhammadkhuja Yaqubov, lo statunitense Raymond Ford e il brasiliano Robson Conceiçao alle spalle dello statunitense O’Shaquie Foster, Campione del Mondo WBC dei pesi supermedi.

La corona è spezzettata: il messicano Emanuel Navarrete detiene la WBO, Nunez e Rikiishi si devono sfidare per la vacante IBF, lo statunitense Lamont Roach è sul trono della WBA e appunto Foster è il padrone della WBC. Uno tra Magnesi ed El Hadri, magari dopo un’altra vittoria tra l’estate e l’autunno, potrebbe davvero meritarsi la possibilità di combattere per il Mondiale.