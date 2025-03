Calendario Mondiali atletica indoor 2025: programma di domani (21 marzo), orari, tv, italiani in gara

Domani, venerdì 21 marzo, si terrà al Cube di Nanchino la prima delle tre giornate previste in occasione dei Campionati Mondiali indoor 2025 di atletica. Day-1 in cui verranno assegnati cinque titoli iridati (60 metri, triplo e alto maschile; peso e pentathlon femminile) nell’ultimo grande evento internazionale della stagione al coperto con in palio le medaglie.

Saranno nove gli azzurri impegnati nella giornata d’apertura della manifestazione, tra cui uno dei punti di riferimenti della spedizione italiana in Cina. Andy Diaz si presenta infatti alla finale di salto triplo con i favori del pronostico, vantando la world lead (con circa 30 centimetri di margine sul secondo accredito) dopo la strepitosa prestazione realizzata agli Europei in sala di Apeldoorn.

Obiettivo primato personale ed un piazzamento a ridosso del podio nel salto in alto per Manuel Lando, reduce dal quarto posto continentale con 2.26, mentre vedremo in azione nelle batterie anche gli ottocentisti Eloisa Coiro e Giovanni Lazzaro, gli sprinter Stephen Awuah Baffour e Yassin Bandaogo, oltre a Sintayehu Vissa e Joao Bussotti nei 1500.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata dei Mondiali indoor 2025 di atletica. La rassegna iridata al coperto di Nanchino verrà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport); in streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA DOMANI

Venerdì 21 marzo

03.05 Pentathlon, 60 ostacoli

03.23 400 metri maschile, batterie

03.45 Pentathlon, salto in alto

04.05 Salto triplo maschile, finale

04.15 800 metri femminile, batterie

04.55 800 metri maschile, batterie

05.55 60 metri maschile, batterie

06.15 Pentathlon, getto del peso

11.30 Salto in alto maschile, finale

11.33 1500 metri femminile, batterie

11.42 Pentathlon, salto in lungo

12.18 1500 metri maschile, batterie

12.50 Getto del peso femminile, finale

13.03 60 metri maschile, semifinali

13.26 400 metri femminile, batterie

13.47 400 metri maschile, semifinali

14.15 Pentathlon, 800 metri

14.24 60 metri maschile, finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA DOMANI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30; Rai 2 dalle ore 11.10 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI INDOOR ATLETICA

Salto triplo (maschile): Simone Biasutti, Andy Diaz

800 metri (femminile): Eloisa Coiro

800 metri (maschile): Giovanni Lazzaro

60 metri (maschile): Stephen Awuah Baffour, Yassin Bandaogo

Salto in alto (maschile): Manuel Lando

1500 metri (femminile): Sintayehu Vissa

1500 metri (maschile): Joao Bussotti Neves