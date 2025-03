Brugge-De Panne 2025 femminile oggi in tv: orari, altimetria, favoriti. Elisa Balsamo prova il colpaccio contro Lorena Wiebes

Le emozioni della vibrante Milano-Sanremo di sabato scorso sono ormai in archivio, si volta pagina per calarsi nella suggestiva cornice delle classiche del Nord Europa. Si corre l’ottava edizione della Brugge-De Panne femminile, corsa di 152 chilometri

La tipologia della gara, vede in prima fila per il successo finale le ruote veloci. Le squadre delle diverse velociste non dovranno però sottovalutare le azioni delle squadre che proveranno a scompaginare i piani con attacchi da lontano o sortite nel finale con il duplice intento di anticipare la volata e di far sfiancare in un estenuante lavoro di inseguimento le formazioni concorrenti.

PERCORSO

Il tracciato, così come avvenuto per la prova maschile, non propone alcun tipo di difficoltà altimetrica. Il passaggio sulla linea del traguardo dopo 60 chilometri inaugura il primo dei due giri del circuito finale lungo 42,9 chilometri. Doveroso prestare attenzione nel finale all’insidioso rettilineo finale del Meuren, settore spesso esposto al vento che potrebbe creare situazioni da cui potrebbero partire fughe tese ad impedire l’arrivo del gruppo compatto.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA BRUGGE-DE PANNE FEMMINILE 2025

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.10

DOVE VEDERE LA BRUGGE-DE PANNE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 15:15 alle 17:40

Diretta live testuale: non prevista

FAVORITI

I presupposti per lo scontro frontale tra alcune delle migliori ruote veloci del circuito ci sono tutti. L’esame della startlist spinge ad ipotizzare come probabile il duello tra l’olandese della Team SD Worx – Protime Lorena Wiebes, campionessa europea e vincitrice della Milano Sanremo, e l’azzurra Elisa Balsamo della Lidl – Trek. Possibili outsider di lusso sono la polacca Marta Lach della Team SD Worx – Protime, l’olandese Charlotte Kool della Team Picnic PostNL, la britannica Anna Henderson della Lidl-Trek e la neozelandese Ally Wollaston della FDJ – SUEZ. Da seguire con grande attenzione in campo italiano il duo della CANYON//SRAM zondacrypto Chiara Consonni- Soraya Paladin e Silvia Zanardi della Human Powered Health.