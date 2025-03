Biathlon, i convocati dell’Italia per Oslo: torna Passler, c’è una new entry al maschile

Da venerdì 21 a domenica 23 marzo si terrà a Oslo Holmenkollen l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. In Norvegia andranno in scena tre gare individuali sia al maschile che al femminile: venerdì le sprint, sabato gli inseguimenti e domenica le mass start. Fari puntati sui duelli per la Sfera di Cristallo tra la tedesca Franziska Preuss e la francese Lou Jeanmonnot e tra i padroni di casa Sturla Holm Laegreid e Johannes Boe.

La Nazionale italiana verrà rappresentata a Oslo da dodici atleti (cinque uomini e sette donne), convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl: Tommaso Giacomel, Nicola Romanin, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Linda Zingerle, Martina Trabucchi, Samuela Comola, Rebecca Passler e Michela Carrara.

Giacomel, attuale trascinatore del movimento azzurro in contumacia di Lisa Vittozzi, vuole chiudere l’inverno in bellezza e spera di attestarsi tra i primi cinque della classifica generale di Coppa del Mondo (ora è settimo a -42 dal quinto e a -107 dal terzo) dopo aver svoltato a partire dalla mass start di Ruhpolding con una serie di risultati estremamente positivi tra circuito maggiore e Mondiali.

Da segnalare il ritorno in Coppa del Mondo di Passler, che si è guadagnata il pettorale extra per Oslo terminando nella top10 della graduatoria assoluta di IBU Cup, oltre al debutto del trentunenne Romanin dopo tanta gavetta. Torna in gara anche Wierer, che aveva rinunciato alla precedente tappa di Pokljuka per un malanno, mentre resta escluso Elia Zeni.