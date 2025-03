Matteo Sioli dopo il bronzo: “Fino a due anni fa non me lo sarei mai immaginato”

L’Italia non si ferma più agli Europei Indoor 2025 di atletica. Dopo il trionfo di Andy Diaz e il terzo posto di Andrea Dallavalle nel salto triplo, Matteo Sioli ha raccolto una strepitosa medaglia di bronzo nel salto in alto, togliendosi la soddisfazione di strappare anche il suo record personale.

Davvero una performance pregevole per il giovanissimo azzurro, capace di realizzare un salto da 2.29 al secondo tentativo, cedendo il passo soltanto all’ucraino Oleh Doroshchuk, oro con 2.32 davanti al ceco Jan Stefela, argento anche lui con 2.29 (prima prova). Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Milano ha commentato quanto fatto, rimarcando il suo dispiacere per non avere condiviso il podio con Manuel Lando, quarto classificato.

“Me la sono goduta, ma me la sarei goduta di più se fossimo stati in due – ha detto Sioli – Io e Manuel l’abbiamo sognata e sudata, lui ha fatto una gara strepitosa, segnando 2.26 al primo salto. Un dato importante. La firma? Non l’avrei messa, questa prima medaglia assoluta non me la sarei mai immaginata, almeno fino a due anni fa”.

L’azzurro ha poi proseguito, rimarcando il desiderio di competere con i più forti: “Gimbo Tamberi? Mi piacerebbe tantissimo gareggiare con lui, spero di gareggiare con tutti i grand, da Gimbo a Stefano, Manuel e tutti quelli che si stanno impegnando per rendere questa disciplina migliore. Dita incrociate per il futuro, speriamo di poter fare altro ma per ora mi godo questo risultato, domani ci penseremo“.