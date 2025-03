Atletica, Dallavalle gioisce: “Ho un bronzo agli Europei e siamo solo a marzo. È la mia rinascita”

Non solo Andy Diaz. Nella finale del salto triplo agli Europei indoor 2025 di atletica l’Italia ha conquistato anche un’altra, preziosissima medaglia. Il merito è tutto di Andrea Dallavalle che, nello specifico, ha ottenuto uno splendido bronzo, particolarmente significativo visto il periodo più che tormentato vissuto negli ultimi tempi.

Davvero una prestazione importante quella condotta dall’azzurro presso la Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi), davvero bravissimo a cambiare passo al terzo tentativo, dove ha saltato 17.19 metri, migliorando il 17.00 inaugurale e proseguendo così la striscia di risultati positivi, considerando l’ottimo 17.36 stampato due settimane fa ai Campionati Italiani Assoluti svolti ad Ancona.

Visibilmente emozionato, il piacentino ha analizzato a caldo la sua performance, scomodando una citazione calcistica divenuta virale qualche anno fa: “Sono molto emozionato perché sono reduce da due anni veramente tosti. Come diceva un calciatore, fino a sei mesi fa non mi voleva neanche mia madre, ora ho un bronzo europeo e siamo solo a marzo”.

L’azzurro ha poi proseguito: “Oggi potevo fare anche qualcosa in più. Ho provato a raggiungere e superare Hess (argento) ma mi sono un po’ incartato nei salti successivi. Per essere marzo e la seconda gara dell’anno non è male. Un titolo da dare alla mia gara? La rinascita. Può sembrare scontato, ma è così”.