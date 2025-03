Alberto Bruttomesso: “Punto a una vittoria. Ho legato con Buratti e ho un sogno nel cassetto”

A conclusione della Ename Samyn Classic, abbiamo raggiunto il 21enne veneto Alberto Bruttomesso per parlare dell’inizio di questa sua seconda stagione tra i professionisti. Il portacolori della Bahrain Victorious ha cominciato dall’AlUla Tour, Volta ao Algarve e Kuurne-Bruxelles-Kuurne: “Dopo la Kuurne ho avuto qualche problema fisico e quindi non sapevo cosa aspettarmi in corsa. Con la squadra ci aspettavamo qualcosa in più, ma è tutta esperienza. Nel complesso sono soddisfatto di come sia iniziata questa stagione, le sensazioni sono buone e durante i training camp ho lavorato bene con la squadra“.

Su cosa hai lavorato maggiormente quest’inverno?

“Ho cercato di migliorare lo sprint e il fondo, ho fatto tanta distanza con anche allenamenti da 7 ore per preparare al meglio corse come AlUla e le Classiche in Belgio”.

In questa tua seconda stagione da professionista che cosa ti aspetti? Quali sono le ambizioni?

“Crescere sia a livello fisico che come corridore. Mi piacerebbe portare a casa una vittoria, so che non è facile, il livello in gruppo è molto alto ma farò il massimo per riuscirci”.

Come proseguirà adesso il tuo calendario gare?

“GP Criquielion, Monserè, Nokere Koerse, Denain e de Panne. Poi forse dovrei essere al via della Gand, ma vediamo più avanti”.

Che aria si respira all’interno della squadra? Con chi hai legato maggiormente?

“E’ una squadra in cui si parla tanto italiano, quindi mi sento come a casa. Tra tutti ho legato maggiormente con Buratti perché ho condiviso spesso la stanza, ma ho un bel legame con tutti”.

Quali corse le senti più adatte a te e quindi alle tue caratteristiche?

“Gli arrivi allo sprint, su questo sento di poter migliore ancora tanto. Sento di essere adatto in corse come le Classiche del Nord e spero un domani di poter competere con i migliori”.

Quale sarà il tuo ruolo in squadra quest’anno?

“Ho avuto modo di potermi esprimere in questo inizio di stagione, ma ci saranno altrettante corse in cui dovrò essere di supporto ai miei compagni, ma sicuramente da qui a fine stagione ci saranno ancora occasioni dove potrò avere carta bianca”.

Il sogno nel cassetto?

“La Milano-Sanremo”.