A che ora i Mondiali di short track oggi in tv: programma 15 marzo, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 14 marzo, continuano i Mondiali 2025 di short track con la seconda giornata. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina), si assegnano le prime medaglie sia nelle gare individuali sia nella staffetta femminile, purtroppo senza il quartetto azzurro che è stato squalificato in batteria.

Fari puntati in campo maschile soprattutto su Pietro Sighel, che punta assolutamente alla medaglia nei 500 metri e proverà ad essere protagonista anche nei 1500 metri, dove Luca Spenchenhauser potrebbe rappresentare una bella sorpresa.

Tra le donne ci sarà una sola finale individuale ed è quella dei 1000 metri, dove sicuramente l’attesa è tutta per Arianna Fontana ed Elisa Confortola, entrambe che possono dire la loro in ottica medaglia. In gara ci sarà anche Gloria Ioriatti, che può stupire e sfruttare le occasioni.

La seconda giornata dei Mondiali di short track a Pechino (Cina) non sarà trasmessa in diretta televisiva e non godrà della copertura via streaming. OA Sport, comunque, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per avere tutte le informazioni del caso e rimanere sempre aggiornati.

MONDIALI SHORT TRACK OGGI IN TV

Sabato 15 marzo (orari italiani)

05:08 Staffetta mista – Semifinali

07:05 1500 metri uomini – Semifinali

07:23 1000 metri donne – Quarti di finale

07:55 1500 metri uomini – Finali

08:18 1000 metri donne – Semifinali

08:27 500 metri uomini – Quarti di finale

08:55 1000 metri donne – Finali

09:13 500 metri uomini – Semifinali

09:35 Staffetta femminile – Semifinali

09:51 500 metri uomini – Finali

10:24 Staffetta maschile – Semifinali

10:45 Staffetta femminile – Finale

AZZURRI IN GARA

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport