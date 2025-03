A che ora i Mondiali di short track oggi in tv: programma 14 marzo, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 14 marzo, prenderanno il via i Mondiali 2025 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina), lo spettacolo non mancherà di certo e l’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo da primattrice in pista, consapevole però della forza dei rivali. Un day-1 all’insegna delle qualificazioni in cui i nostri portacolori saranno motivati a spingere con grande decisione sia nelle gare individuali che in quelle a squadre.

Fari puntati su Pietro Sighel e Arianna Fontana. Il trentino viene da una chiusura di World Tour autorevole, dove ha dimostrato un grande eclettismo, sapendosi cioè destreggiare su diverse distanze, dai 500 ai 1500 metri. Vedremo se anche in questa competizione Sighel si confermare.

Lo stesso discorso vale per Fontana, due volte sul podio a livello individuale nell’ultima tappa del World Tour a Milano e quindo con buone sensazioni in questa competizione iridata. Certamente, il Bel Paese punterà le proprie fiches anche nelle staffette, con cui ha ottenuto grossi risultati.

La prima giornata dei Mondiali di short track a Pechino (Cina) non sarà trasmessa in diretta televisiva e non godrà della copertura via streaming. OA Sport, comunque, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per avere tutte le informazioni del caso e rimanere sempre aggiornati.

MONDIALI SHORT TRACK OGGI IN TV

Venerdì 14 marzo (orari italiani)

06:00 1500 metri donne – Quarti di finale

06:50 500 metri uomini – Quarti di finale

07:50 500 metri uomini – Preliminari

08:41 500 metri donne – Batterie

09:08 500 metri uomini – Batterie

09:44 1000 metri donne – Preliminari

10:39 1000 metri uomini – Preliminari

11:42 1000 metri donne – Batterie

12:06 1000 metri uomini – Batterie

12:49 Staffetta mista – Quarti di finale

13:22 Staffetta femminile – Quarti di finale

13:46 Staffetta maschile – Quarti di finale

AZZURRI IN GARA

Venerdì 14 marzo (orari italiani)

06:00 1500 metri donne – Quarti di finale (Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Fontana)

06:50 500 metri uomini – Quarti di finale (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

07:50 500 metri uomini – Preliminari (Pietro Sighel, Thomas Nadalini)

08:41 500 metri donne – Batterie (Arianna Sighel, Chiara Betti, Arianna Fontana)

09:08 500 metri uomini – Batterie

09:44 1000 metri donne – Preliminari (Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Fontana)

10:39 1000 metri uomini – Preliminari (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser)

11:42 1000 metri donne – Batterie

12:06 1000 metri uomini – Batterie

12:49 Staffetta mista – Quarti di finale (Italia)

13:22 Staffetta femminile – Quarti di finale (Italia)

13:46 Staffetta maschile – Quarti di finale (Italia)

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport