24 Ore Le Mans, il programma dell’edizione 2025

L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) ha reso noto alcuni dettagli importanti del programma della 93ma edizione della 24 Ore Le Mans, competizione nuovamente valida come appuntamento del FIA World Endurance Championship. Come accaduto negli ultimi anni saranno due le settimane in cui si articolerà l’evento, la prima sarà caratterizzata dalle verifiche tecniche nel centro città e dai test collettivi di domenica 8 giugno.

Il Pesage sarà venerdì 7 e sabato 8 presso ‘Place de la République’, al termine delle operazioni di tutte le auto si terrà una sfilata per le vie della località transalpina partendo da ‘Place du Jet d’Eau’. 30 auto verranno coinvolte, 19 iscritte alla competizione che commenteremo nella settimana seguente.

Martedí 10 inizierà il vero week-end dopo il giorno di riposto che segue il test collettivo per tutti i protagonisti della 24 Ore di domenica 8. Il media day si terrà in corrispondenza dell’apertura al pubblico di due nuove Fan Zone situate a ‘Tertre Rouge’ ed al ‘Karting’.

Mercoledì sarà la volta delle prime prove libere e delle qualifiche che eleggeranno i contendenti per l’Hyperpole del giorno seguente. La pole verrà determinata quindi giovedì, mentre venerdì 13 giugno l’attenzione si sposterà nuovamente sul centro città con la ‘Parata dei Piloti’.

Sabato la gara scatterà alle 16.00 come da tradizione, in pista prima del quarto atto del FIA World Endurance Championship si terrà la Road To Le Mans valida per la Michelin Le Mans Cup. Il campionato ACO resta una delle categorie di supporto di riferimento insieme alla Ford Mustang Challenge e la Porsche Sprint Challenge.

Nelle prossime settimane scopriremo gli orari delle prove libere. Le prime due sono previste in ogni caso mercoledì, mentre la FP3 e la FP4 notturna sono indette per il giorno seguente. Non è prevista nessuna attività per gli equipaggi della 24h Le Mans nella giornata di venerdì, mentre sabato prima della corsa si svolgerà come da consuetudine il warm-up.

PROGRAMMA 24H LE MANS 2025

Venerdì 6 giugno

Pesage – Place de la République

Sabato 7 giugno

Pesage – Place de la République

Sfilata per le vie della città di Le Mans – 30 auto

Domenica 8 giugno

Test 24h Le Mans (mattina)

Test 24h Le Mans (pomeriggio)

Martedì 10 giugno

Media day 24h Le Mans – autograph session/pit walk/ pit stop challenge

Mercoledì 11 giugno

FP1 24h Le Mans – orario da definire

Qualifiche LMP2/LMGT3 dalle 18.45

Qualifiche Hypercar – al termine della sessione LMP2/LMGT3

FP2 24h Le Mans – orario da definire

Giovedì 12 giugno

FP3 24h Le Mans – orario da definire

H1 LMP2/LMGT3 – 20.00

H2 (per la pole Top8 della H1) LMP2/LMGT3 – 20.35

H1 Hypercar – 21.05

H2 (per la pole Top10 della H1) Hypercar -21.40

FP4 24h Le Mans – orario da definire

Venerdì 14 giugno

Parata dei Piloti 24h Le Mans – centro città Le Mans

Sabato 15 giugno

Ore 16.00 – partenza 24 Ore Le Mans