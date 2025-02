WTA Austin 2025, cadono subito delle teste di serie. Ottimo esordio per Tomljanovic

Si è aperto il torneo WTA di Austin. Una prima giornata sul cemento americano che ha visto in programma solamente quattro partite. Vince all’esordio l’australiana Ajla Tomljanovic, che ha sfruttato al meglio la wild card concessa dagli organizzatori. La numero 111 del mondo ha superato la statunitense Katie Volynets, settima testa di serie, in due set con il punteggio di 7-6 7-5 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Ora Tomljanovic affronterà la vincente del match tra la britannica Jodie Burrage e la ceca Petra Kvitova, che torna in campo proprio ad Austin dopo la nascita del figlio Petr nello scorso mese di luglio.

La numero uno del seeding è Jessica Pegula, che è nettamente la favorita per conquistare il torneo. L’americana deve ancora giocare il suo primo turno con l’olandese Arantxa Rus, ma conosce già l’eventuale prossima avversaria, che è la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, che ha superato la wild card americana Malaika Rapolu, numero 542 del mondo, in due set per 6-2 6-4.

Esce di scena immediatamente la campionessa uscente. La cinese Yue Yuan, testa di serie numero quattro, non difenderà il suo titolo ad Austin, visto che è stata battuta al primo turno dall’australiana Kimberly Birrell in due set con il punteggio di 7-6 7-6 dopo due ore e quindici minuti di gioco.

Eliminazione anche per un’altra testa di serie, visto che la giapponese Moyuka Uchijima, numero sei del seeding, è stata sconfitta in rimonta dalla russa Anna Blinkova. La numero 74 del mondo si è imposta con il punteggio di 4-6 6-4 6-0, staccando così il biglietto per il secondo turno.

RISULTATI WTA AUSTIN (25 FEBBRAIO)

Tomljanovic (Aus) b. Volynets (Usa) 7-6 7-5

Parrizas-Diaz (Spa) b. Rapolu (Usa) 6-2 6-4

Birrell (Aus) b. Yuan (Cin) 7-6 7-6

Blinkova (Rus) b. Uchijima (Jap) 4-6 6-4 6-0