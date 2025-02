Volta ao Algarve 2025: che test per Antonio Tiberi! Trova un cast stellare con Vingegaard e Roglic

Una parata di stelle alla Volta ao Algarve 2025. Nonostante la concomitanza con l’UAE Tour, corsa World Tour, la gara a tappe portoghese, di categoria 2.Pro è riuscita a mettere insieme una startlist che non ha nulla da invidiare alle prove del massimo circuito internazionale. Appuntamento da domani a domenica per una cinque giorni di grande spettacolo.

L’Italia si affida ad Antonio Tiberi, al debutto stagionale. Il laziale della Bahrain-Victorious è atteso dalla stagione della consacrazione: dopo il podio sfiorato l’anno scorso al Giro d’Italia punta al definitivo salto di qualità nei Grandi Giri.

Davanti però si ritroverà una coppia di fenomeni di assoluto livello. Debutto stagionale infatti sia per Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) che per Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe). Occhio anche al padrone di casa Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) tra i papabili per il podio finale.

Non mancano neanche le stelle per quanto riguarda i cacciatori di tappe: c’è Wout van Aert al via, con anche Biniam Girmay, Arnaud De Lie, Jasper Stuyven e Julian Alaphilippe.