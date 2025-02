E’ l’Imoco Conegliano la squadra vincitrice della Frecciarossa Coppa Italia di Bologna! La compagine del presidente Maschio ha chiuso in tre set la finale con Vero Volley Milano portando a casa il primo trofeo del 2025. In questa puntata, focus anche sulla Superlega maschile ed in particolare sugli scontri di bassa classifica determinanti per le posizioni calde. In studio con Simona Bastiani, Paolo Cozzi ed Enrica Merlo