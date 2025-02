Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv, Coppa Italia basket 2025: orario, programma, streaming

Si alza il sipario sulla Coppa Italia di basket 2025 e c’è già la super sfida tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano! Oggi mercoledì 12 febbraio, alle ore 20:45, le due corazzate si incrociano nei quarti di finale della kermesse che scatterò a Torino proprio quest’oggi – Brescia-Tortona l’altro match in programma nella giornata odierna, con Trento-Reggio Emilia e Trapani Trieste previste per domani.

L’incrocio tra le V-nere e le Scarpette Rosse è la conseguenza del piazzamento delle due squadre al termine del girone di andata, con i bolognesi quarti e i meneghini quinti. In Campionato la Virtus Bologna si trova al secondo posto a quota 28 punti in condivisione con Brescia, con i lombardi che inseguono a distanza ravvicinata distanti solo due punti.

In quest’annata Virtus ed Olimpia si sono già affrontate tre volte tra Supercoppa Italiana, Serie A ed Eurolega: il bilancio è di 2-1 in favore dei meneghini, che hanno vinto in finale di Supercoppa Italiana strappando il primo trofeo stagionale proprio alle V-nere di fronte al pubblico ‘amico’ dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, che si sono parzialmente vendicate in Campionato espugnando il Forum venendo però sconfitte nel match di andata in Eurolega.

Palla a due che verrà alzata all’Inalpi Arena di Torino questa sera alle ore 20:45. La diretta TV sarà garantita in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD, con la diretta streaming disponibile invece su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa sfida dei quarti di finale della Coppa Italia di basket 2025!

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2025 OGGI

Mercoledì 12 febbraio

Ore 20:45 Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO COPPA ITALIA BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport