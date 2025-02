UAE Tour 2025: la presenza di Tadej Pogacar infiamma l’edizione numero sette

Settima edizione per una delle corse che sta prendendo sempre più piede nel panorama del World Tour. Da domani e per una settimana in scena l’UAE Tour, con tantissimi protagonisti di gran qualità al via. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara negli Emirati Arabi.

LE TAPPE

Sette frazioni, con una cronometro individuale al secondo giorno (breve, di soli 12 chilometri), quattro probabili volate di gruppo e due frazioni per gli scalatori, con le salite di Jebel Jais e Jebel Hafeet.

Tappa 1 (17/02): Madinat Zayed Shams Solar Park – Liwa Palace (138 km)

Tappa 2 (18/02): Al Hudayriyat Island ITT (12,2 km)

Tappa 3 (19/02): Ras al Khaimah – Jebel Jais (179 km)

Tappa 4 (20/02): Fujairah Qidfa Beach – Umm al Quwain (181 km)

Tappa 5 (21/02): American University Dubai – Hamdan Bin Mohammed Smart University (160 km)

Tappa 6 (22/02): Abu Dhabi Cycling Club – Abu Dhabi Breakwater (167 km)

Tappa 7 (23/02): Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (176 km)

LE STELLE AL VIA

Tantissima attesa ovviamente per Tadej Pogacar. Nel Paese della sua squadra, la UAE Team Emirates – XRG, non poteva non essere presente il campione del mondo in carica che fa il suo debutto stagionale. A sfidarlo il campione uscente, il belga Lennert Van Eetvelt e gli spagnoli Carlos Rodriguez e Pello Bilbao. Gran traffico per le volate con Jasper Philipsen, Tim Merlie, Olav Kooij, Dylang Groenewegen e Sam Welsford presenti.

GLI ITALIANI

Anche in casa Italia non mancano i corridori di qualità sui 22 al via. Occhi puntati soprattutto su Jonathan Milan, che per la prima volta si testerà ad un livello altissimo sulle volate, Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, che proveranno a farsi vedere nelle tappe di montagna.