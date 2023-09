CRO Race 2023: nella seconda tappa il portoghese Iuri Leitao beffa Elia Viviani che Ã¨ ancora leader

L’ordine d’arrivo più che quello di una corsa su strada somiglia più ad una gara su pista. Seconda tappa alla CRO Race 2023, arrivo in quel di Novalja dopo 114,5 chilometri ed altra volata di gruppo. Ad imporsi è il pistard portoghese Iuri Leitao: per l’uomo della Caja Rural – Seguros RGA terza vittoria in stagione (ed in carriera).

Come detto, sprint compatto: un po’ di vento nel tratto finale ha limitato i treni ed il lusitano a 200 metri dall’arrivo è riuscito a trovare il momento giusto per scattare e beffare i rivali.

A completare un podio di gran qualità ci sono Elia Viviani (Ineos Grenadiers), vincitore ieri, ed il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team). In casa Italia quinto Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa), ottavo Filippo Fortin (Maloja Pushbikers).

Viviani grazie agli abbuoni resta leader della corsa.

Foto: Lapresse