Sport in tv oggi (lunedì 10 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 10 febbraio, ci aspetta una lunga giornata di sport con il piatto forte rappresentato indubbiamente dal grande show notturno del Super Bowl LIX. Vedremo chi riuscirà a vincere il titolo tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, protagoniste dell’ultimo atto della stagione NFL 2024-2025 in quel di New Orleans.

In palio le prime medaglie agli EYOF Invernali di Bakuriani (in Georgia), con tanti giovani azzurri che proveranno a mettersi in mostra questa settimana in diverse discipline olimpiche della neve e del ghiaccio. Dopo un weekend dedicato alle discese libere dei Mondiali di sci alpino, la rassegna iridata di Saalbach si ferma per un giorno in attesa della combinata femminile a coppie di martedì, mentre va avanti la Coppa Europa di sci alpino con un gigante femminile a Oberjoch ed un superG maschile a Crans Montana.

Comincia il tabellone principale di tre tornei ATP 250, con il solo Lorenzo Sonego in campo oggi per i colori azzurri (sul veloce indoor di Marsiglia contro Botic Van de Zandschulp), mentre sono previsti anche tanti match di primo turno del WTA 1000 di Doha. In serata andranno in scena poi come di consueto i posticipi dei campionati nazionali di calcio maschile, con Inter-Fiorentina per la Serie A.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 10 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 10 febbraio

00.30 Football americano, NFL: Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs (Super Bowl LIX) – Diretta tv su Italia 1; live streaming su Mediaset Infinity e DAZN

06.00 EYOF Invernali: prima giornata – Diretta streaming delle gare con gli azzurri in streaming su Italia Team TV

07.30 Ciclismo, Tour of Oman: terza tappa – Nessuna copertura tv e streaming

10.00 Sci alpino, Coppa Europa: gigante femminile a Oberjoch (con seconda manche dalle 13.00) – Diretta streaming sul canale Youtube FIS Alpine

10.30 Sci alpino, Coppa Europa: superG maschile a Crans Montana – Diretta streaming sul canale Youtube FIS Alpine

12.00 Tennis, WTA Doha: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.15) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

16.00 Tennis, ATP Marsiglia: primo turno (3° match sul centrale Lorenzo Sonego-Botic Van de Zandschulp) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.15) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

17.30 Tennis, ATP Buenos Aires: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.15) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

19.00 Tennis, ATP Delray Beach: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.15) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Maiorca-Osasuna – Diretta streaming su DAZN