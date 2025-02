Short track, staffetta femminile seconda nel World Tour di Milano. Vince l’Olanda

Chiusura d’autore del secondo giorno di gare all’Unipol Forum di Assago di Milano, sede dell’ultimo appuntamento del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio meneghino, la staffetta femminile ha dato seguito a un percorso da sottolineare. Le azzurre, infatti, ha conquistato il quinto podio stagionale, nelle sei prove andate in scena nel massimo circuito internazionale.

Parliamo della quarta piazza d’onore firmata da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel. Hanno provato a prendersi la vittoria le pattinatrici nostrane, battagliando fino all’ultimo coi Paesi Bassi, grazie alla spinta in particolare di Sighel e di Ioriatti.

Nell’ultimo cambio, Fontana ha provato a insidiare all’esterno Xandra Velzeboer, abile però a conservare un margine di sicurezza nei confronti della fuoriclasse valtellinese. Le olandesi, quindi, hanno trionfato in 4:10.570 a precedere l’Italia in 4:10.668. A completare il podio è stata la Cina in 4:11.159.

In questo modo sono state ben tre le top-3 del Bel Paese in questo secondo giorno di gare, che portano a 14 i podi in totale in questa stagione per la formazione tricolore. Tornando alla staffetta, il quartetto nostrano ha terminato il percorso in vetta (ex aequo) col Canada (420) nella graduatoria di specialità, a sottolineare la costanza di rendimento.