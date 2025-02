Short track, Pietro Sighel sul podio nei 500 metri a Milano: azzurro terzo nella tappa del World Tour

Secondo podio di giornata per l’Italia in questo day-2 all’Unipol Forum d’Assago di Milano, sede dell’ultima tappa del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio meneghino, test-event in chiave Milano Cortina 2026, Pietro Sighel si è fatto trovare pronto all’appuntamento nei 500 metri.

Nella specialità che esalta esplosività e improvvisazione, l’atleta trentino ha provato a farsi largo il più possibile nella Finale A, dovendo fare i conti con la coppia olandese formata da Jens van’t Wout e Teun Boer, oltre che al fortissimo canadese William Dandjinou e al cinese Sun Long.

Alla fine della fiera, l’azzurro ha portato a nove le top-3 nel massimo circuito internazionale in carriera, provando a insidiare in tutti i modi Boer, ma dovendosi prendere la terza piazza in 40.980. La vittoria è andata a Sun che ha saputo fare gara di testa fin dall’inizio, tenendo a bada le “iniziative” dei rivali.

Il cinese ha concluso la prova in 40.777 davanti al citato Boer (40.891) e appunto a Sighel. In quarta piazza ha concluso Dandjinou (41.064). Rimanendo in casa Italia, da sottolineare l’eliminazione di Thomas Nadalini nei quarti di finale per via di una caduta.