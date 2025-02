Sebastian Baez fa il bis a Rio de Janeiro: secondo trionfo di fila, sconfitto Muller in finale

Sebastian Baez è il primo giocatore a vincere per due volte il titolo a Rio de Janeiro. L’argentino piazza il secondo successo consecutivo sulla terra battuta brasiliana, piegando in finale il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-2, 6-3 e mettendosi alle spalle un momento tutt’altro che semplice. Il numero 31 del mondo era tornato a giocare a livello Challenger, a Rosario, per ritrovare un minimo di fiducia e le sensazioni giuste sono tornate proprio laddove aveva vinto lo scorso anno.

Match che è cominciato in maniera davvero equilibrata, con tantissimi scambi intensi e tanti game andati ai vantaggi. Quando però la palla scotta di più è sempre Baez a prendere l’iniziativa in mano, a verticalizzare e avere maggiore freschezza ed esplosività dal punto di vista fisico. I due break li piazza l’argentino che annulla tutte le quattro palle break concesse e vince il primo set per 6-2.

Nel secondo set sembra ancora in grande controllo Baez, ma Muller ha un sussulto d’orgoglio quando recupera il break di svantaggio sull’1-2: il francese prova ad accorciare gli scambi e a tirare tutto e riesce a issarsi sul 3-2, ma poi il sudamericano riprende il comando del palleggio ed emerge anche tutta la stanchezza del francese dopo le fatiche nel match di ieri contro Comesana.

Baez che ha raccolto tanto al servizio: 73% di punti sulla prima e soprattutto una grande efficienza in risposta quando Muller è stato costretto a giocare la seconda, ben 15 punti su 22. Difende quindi il titolo Baez che riesce a non perdere classifica.