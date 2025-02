Sci freestyle, Svancer trionfa nello slopestyle a Stoneham

Termina con il trionfo di Matej Svancer la penultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità slopestyle, andata in scena sulla neve di Stoneham, in Canada.

Buona prova quella dell’austriaco che, dopo una prima uscita da 38.14, ha alzato il tiro nella seconda run, guadagnando complessivamente 89.43. Non lontano poi il neozelandese Luca Harrington, secondo con il punteggio di 87.54 davanti al connazionale Ben Barclay, terzo per un’incollatura come dimostra lo score di 87.00.

Quarto posto poi per lo statunitense Konnor Ralph, il quale ha guadagnato 86.25 precedendo il compagno di squadra Mac Forehand, quinto con 85.47. Fuori dalle finali gli azzurri, come certifica la trentaduesima piazza di Miro Tabanelli (54.99) e la quarantaseiesima di Renee Monteleone (43.89).

Giornata negativa invece per tutti i protagonisti della classifica generale, posizionatisi sulle retrovie. Colby Stevenson guida ancora le operazioni con 218, seguito da Andri Ragettli, secondo con 206, due lunghezze in più di Mac Forehand, terzo a 204. Quarto Birk Ruud, oggi fuori, con 200. La lotta per la sfera di cristallo si deciderà nell’ultimo appuntamento, quello di Tignes, previsto il prossimo 14 marzo.