Sci freestyle: i cinesi dominano sulla neve di casa in Coppa del Mondo. Li e Xu trionfano nell’aerials

Dominio tutto cinese per gli atleti di casa in quel di Beidahu, località che sta ospitando in questi giorni la terzultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità aerials. In un una gara sprovvista di atleti italiani, gli atleti asiatici hanno ottenuto quattro piazzamenti sul podio su sei a disposizione, sbaragliando la concorrenza con grandi performance.

In campo maschile a spuntarla è stato Tianma Li, di gran lunga superiore al resto della truppa. Il suo Back Double Full-Double Full-Full ha infatti raccolto 130.56, ottenendo 5.50 nella fase aerea, 12.80 nella forma e 7.30 nell’atterraggio.

Pulito anche Guangpu Qi, il quale ha però optato per un salto dal coefficiente inferiore, il Back Double Full-Full-Full, valutato complessivamente 119.90, quattro punti in più dello statunitense Christopher Lillis che, con un Back Full-Double Full-Full, ha completato il podio con 115.93.

Il fenomeno Mengtao Xu ha avuto invece la meglio nella prova femminile. La padrona di casa si è fatta largo con un Back Full-Full-Full da 114.19 (5.70 per fa l’air, 13.30 per la form, 7.60 per il landing), regolando senza patemi la connazionale Melting Chen, seconda con lo stesso salto, in questo caso giudicato con lo score di 109.04. Lontanissima poi Danielle Scott. L’oceanica si è infatti dovuta accontentare di 89.18, punteggio maturato dopo aver eseguito uno Back Double Full-Full.

Quando mancano ancora due appuntamenti alla fine della rassegna itinerante, Qi guida la classifica generale con 325, precedendo lo svizzero Noe Roth, oggi al quinto posto, secondo con 220. Non lontano Lillis, terzo a 216. Nelle donne Laura Peel, nella gionata odierna solo ottava e fermatisi in Final 1, guida ancora le operazioni con 342. Inseguono Xu e Scott, entrambe appaiate a quota 284. La prossima tappa si svolgerà ad Almaty, in Kazakistan, il prossimo 2 marzo.