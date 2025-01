Therese Johaug domina sul Cermis e conquista il Tour de Ski 2025! Anna Comarella miglior azzurra

Si è concluso in Val di Fiemme, in Italia, il Tour de Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025: nella 10 km mass start final climb femminile in tecnica libera, con la terribile ascesa sul Cermis, si è imposta per distacco la norvegese Therese Johaug, che ha polverizzato la concorrenza, vincendo tappa e classifica generale.

La norvegese Therese Johaug, partita all’attacco non appena è iniziata la scalata del Cermis, ha trionfato con il crono di 35’59″0, arrivando in parata al traguardo, con tanto di bandiera, precedendo tre connazionali: seconda a 25″5 Astrid Oeyre Slind, terza a 28″0 Heidi Weng, quarta a 31″1 Nora Sanness.

Quinta piazza per la svedese Ebba Andersson a 44″4, davanti alla statunitense Jessie Diggins, sesta nonostante la fascite plantare, a 54″3, che ha battuto nello scontro diretto per il podio nella generale la finlandese Kerttu Niskanen, settima a 54″9.

Tra le 31 atlete che hanno completato il Tour de Ski, hanno meritato di essere menzionate le due azzurre giunte al traguardo sul Cermis: nella frazione odierna Anna Comarella ha centrato il 16° posto a 2’26″6, facendo meglio di Caterina Ganz, 23ma a 3’18″2.

In classifica generale la norvegese Therese Johaug ha dominato con il crono complessivo di 3:46’59”, precedendo di 47″ la connazionale Astrid Oeyre Slind, mentre ha completato il podio la statunitense Jessie Diggins, terza a 2’41”, davanti alla finlandese Kerttu Niskanen, quarta a 3’21”.

Oltre i 4′ di ritardo complessivo per tutte le altre atlete, mentre grazie alla prestazione odierna il derby italiano è stato vinto da Anna Comarella, la quale è rimasta sotto le 4 ore complessive (3:59’44”) e si è classificata 20ma a 12’45” da Johaug, scavalcando Caterina Ganz, che ha chiuso 22ma in 4:00’22”, con 13’23” di ritardo.