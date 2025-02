Sci alpino, Marco Odermatt favorito assoluto nella discesa dei Mondiali, Paris e Casse partono da outsider

Si chiude oggi la prima settimana dei Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach (Austria) e si chiude con la gara che è probabilmente la copertina di questa rassegna iridata, ossia la discesa libera al maschile, aperta a ogni tipo di scenario: sappiamo che il Mondiale è gara secca e spesso si presta a tante sorprese e a grande imprevedibilità, come già mostrato ieri nella gara femminile con il successo con il pettorale n.1 da parte di Breezy Johnson.

Il principale favorito al successo sarà Marco Odermatt che in superG ha fatto un numero vero e proprio e ha vinto per dispersione. Il fenomeno svizzero proverà a ripetersi e a fare doppietta in questa rassegna iridata. Odermatt non aveva ancora vinto in Coppa del Mondo in discesa, quando si guadagnò la medaglia d’oro ai Mondiali di Courchevel-Méribel, in quello che è stato il primo dei suoi tre ori conquistati finora a livello mondiale.

Non mancherà però la concorrenza per provare a mettere il bastone tra le ruote dell’elvetico, a partire da un veterano e già campione del mondo in discesa come Vincent Kriechmayr (oro a Cortina 2021), o ai connazionali Alexis Monney e Franjo von Allmen che stanno emergendo in questa stagione, specialmente quest’ultimo che sembra poter avere uno straordinario avvenire in velocità. Attenzione anche a Ryan Cochran-Siegle che in prova è stato super e gli americani in questi giorni sembrano essere piuttosto in palla in entrambi i settori.

In questo contesto proveranno a inserirsi anche gli azzurri, su tutti Dominik Paris e Mattia Casse. Il meranese non ha fatto una cattiva gara in superG, chiudendo in settima posizione: solo una medaglia mondiale in discesa in carriera, l’argento conquistato a Schladming nel 2013. Ci proverà anche il piemontese che parte con il pettorale n.1 e dovrà cercare di limitare gli errori commessi nel supergigante.