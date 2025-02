Charlène GUIGNARD, Marco FABBRI, Nikolaj MEMOLA e Davide GHIOTTO interverranno in diretta nella decima puntata di Salotto Bianco, trasmissione a cadenza settimanale incentrata sulle discipline olimpiche invernali. L’appuntamento odierno, condotto da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, sarà principalmente dedicato agli sport del ghiaccio, ma troverà spazio anche il successo ottenuto dall’ITALIA nel parallelo a squadre miste dei Campionati mondiali di sci alpino. Salotto Bianco andrà in onda sul canale Youtube di OA Sport a partire dalle 20:30. Sarà possibile formulare domande in diretta.