Roberta Bruni si esalta in Francia: miglior italiana di sempre al coperto! Bel volo verso gli Europei

Roberta Bruni ha firmato il miglior salto di sempre al coperto per un’italiana, superando 4.70 metri con la sua asta al terzo tentativo in quel di Clermont-Ferrand (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L’azzurra ha migliorato di quattro centimetri la prestazione siglata lo scorso anno da Elisa Molinarolo e ha ritoccato di cinque centimetri il proprio personale, stampato lo scorso anno a Roubaix ed eguagliato di recente a Lievin.

La carabiniera si è così fermata a tre centimetri dal suo record italiano realizzato nel 2023 all’aperto. Va ricordato che ormai i primati nazionali sono uniformati e non esiste più la distinzione tra indoor e outdoor. La romana ha cercato di spingersi oltre, ma è incappata in tre errori a 4.76 metri (il primo davvero di poco). Terzo posto in questo evento in terra transalpina, vinto dalla svizzera Angelica Moser (4.76 al secondo assalto) davanti alla padrona di casa Marie-Julie Bonnin (4.70 alla prima).

Roberta Bruni, reduce dal successo agli Assoluti di Ancona, ha fatto capire di essere in ottima forma in vista degli Europei Indoor, che ci terranno compagnia settimana prossima (6-9 marzo) ad Apeldoorn (Paesi Bassi) e che precederanno i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino, Cina).