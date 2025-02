Quanti soldi guadagna Federica Brignone con l’oro ai Mondiali? Montepremi sfizioso per la più ricca dell’anno

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante dei Mondiali 2025 di sci alpino, rendendosi protagonista di un prova magistrale sulle nevi di Saalbach (Austria). L’azzurra ha fatto la differenza nella prima manche rifilando 67 centesimi di distacco alla neozelandese Alice Robinson e oltre un secondo a tutte le avversarie, poi nella seconda parte di gara si è esaltata ulteriormente e ha sfiancato le avversarie. La fuoriclasse valdostana ha trionfato con un margine di nove decimi sulla neozelandese, la statunitense Paula Moltzan si è accomodata al terzo posto ad addirittura 2.63.

La 34enne è tornata sul podio iridato a una settimana dall’argento conquistato nel superG e rimpingua ulteriormente il proprio palmares iridato, in cui prima dell’edizione in corso di svolgimento figuravano già l’oro in combinata di due anni fa e gli argenti in gigante del 2011 e del 2023. L’azzurra ha vinto la sesta gara in stagione dopo i cinque sigilli in Coppa del Mondo, dove svetta in testa alla classifica generale con 70 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami (la lotta per la Sfera di Cristallo riprenderà tra una settimana, la nostra portacolori insegue la seconda apoteosi dopo quella del 2020).

Si tratta di un risultato enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, anche perché l’Italia non si imponeva in questa specialità ai Mondiali da addirittura 28 anni (Deborah Compagnoni ci riuscì il 9 febbraio 1997 a Sestriere). L’azzurra aveva già vinto due giganti in questa annata agonistica: ogni volta che è arrivata al traguardo è riuscita a fare suonare l’Inno di Mameli, la fuoriclasse valdostana non conosce mezzi termini durante questo inverno perché o alza le braccia al cielo oppure si rammarica per delle uscite tra le porte larghe.

Naturalmente c’è anche un importante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone conquistando la medaglia d’oro nel gigante dei Mondiali 2025 di sci alpino? Il montepremi è pari a 57.600 franchi svizzeri (circa 61.000 euro), dunque superiore all’assegno da 47.000 franchi (circa 49.900 euro) che ci si assicura con ogni successo in Coppa del Mondo.

Federica Brignone è ampiamente al comando del Prize Money Standing, ovvero la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla FIS, con 324.500 franchi (344.100 euro) contro i 192.800 franchi della croata Zrinka Ljutic (in questa graduatoria non sono conteggiati i premi dei Mondiali, l’azzurra ha portato a casa anche i 36.000 franchi per l’argento in superG).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FEDERICA BRIGNONE CON L’ORO AI MONDIALI?

57.600 franchi svizzeri (circa 61.000 euro)