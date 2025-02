Quante posizioni guadagnano Cocciaretto e Bronzetti nel ranking WTA: dove possono arrivare a Cluj

Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti saranno protagoniste di un intrigante derby tra la numero 2 e 3 d’Italia in occasione dei quarti di finale del WTA 250 di Cluj-Napoca 2025. Sul veloce indoor della località rumena si disputerà il primo scontro diretto ufficiale nel circuito maggiore tra la marchigiana e la romagnola, che in passato non si erano mai incrociate.

Le campionesse del mondo in carica con la maglia azzurra in Billie Jean King Cup si daranno battaglia nel quarto e ultimo match in programma oggi a Cluj-Napoca, con in palio un posto in semifinale contro la vincente del confronto tra la ceca Katerina Siniakova e la bulgara Viktorija Tomova. Cocciaretto e Bronzetti non avevano cominciato bene la stagione, ma le prestazioni di questa settimana in Romania potrebbero dare una svolta al loro 2025.

La marchigiana ha portato a casa proprio nei giorni scorsi le sue prime due vittorie dell’anno, mettendo in cascina qualche punto importante nel ranking per provare a continuare la scalata verso la top50, obiettivo raggiungibile già questa domenica conquistando il titolo. Bronzetti ha invece l’opportunità di diventare la nuova numero 2 d’Italia, ma per riuscirci dovrà imporsi nello scontro diretto con Cocciaretto e poi raggiungere la finale del torneo rumeno.

Da segnalare che Elisabetta e Lucia erano iscritte come coppia anche al tabellone di doppio del WTA 250 di Cluj-Napoca, uscendo però di scena al primo turno perdendo nettamente contro Detiuc/Chwalinska.

RANKING WTA ELISABETTA COCCIARETTO 10 FEBBRAIO

Ranking lunedì 3 febbraio: 988 punti, 60° posto.

Punti da scartare lunedì 10 febbraio: 30 (Cluj-Napoca 2024).

Punti da incamerare lunedì 10 febbraio: al momento 54 (Cluj-Napoca 2025).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1012 punti, 57° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1056 punti, 56° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1121 punti, 52° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1208 punti, 47° posto virtuale.

RANKING WTA LUCIA BRONZETTI 10 FEBBRAIO

Ranking lunedì 3 febbraio: 915 punti, 72° posto.

Punti da scartare lunedì 10 febbraio: 30 (Monterrey 2024).

Punti da incamerare lunedì 10 febbraio: al momento 54 (Cluj-Napoca 2025).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 939 punti, 68° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 983 punti, 61° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1048 punti, 56° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1135 punti, 51° posto virtuale.