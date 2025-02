Quando torna Sinner? Il calendario dei prossimi tornei. Una lunga attesa per la sospensione

Dal 9 febbraio alle 23:59 del 4 maggio: sono stati questi i termini della squalifica comminata a Jannik Sinner. L’accordo tra i legali del n.1 del mondo e la WADA, sull’arcinota vicenda “Clostebol”, è andato a stravolgere il programma di impegni dell’altoatesino. Sinner e i suoi avvocati hanno deciso di accettare per non andare oltre con un caso che aveva finito per logorare soprattutto mentalmente il tennista tricolore.

E quindi i tornei a cui Jannik non potrà partecipare saranno i seguenti:

Masters1000 di Indian Wells Masters1000 di Miami Masters1000 di Montecarlo ATP500 di Monaco di Baviera Masters1000 di Madrid

Un elenco importante e 1600 punti che l’azzurro non potrà confermare, consentendo ai più immediati inseguitori di avvicinarsi nella classifica mondiale. Il ritorno del n.1 ATP, quindi, è previsto in occasione degli Internazionali d’Italia (7 maggio) e per questa ragione avrà l’opportunità di avere non poco tempo a disposizione per prepararsi alla terra rossa.

Certo, non sarà una modalità ideale. Fino al 13 aprile, Jannik non potrà sfruttare strutture affiliate col massimo circuito internazionale, le federazioni e gli Slam e non avrà l’opportunità di allenarsi con tennisti tesserati. Avrà a propria disposizione, quantomeno, il proprio staff tecnico, pianificando anche il da farsi e quali sedi considerare in queste settimane di lontananza dai campi.

L’obiettivo, chiaramente, sarà quello di essere al meglio possibile al Roland Garros (25 maggio-8 giugno) e per fare questo gran parte del lavoro sarà sul piano fisico, un aspetto nel quale Sinner ha margini di miglioramento soprattutto in termini di fondo atletico.