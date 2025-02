Pallamano: i risultati dei quarti di finale maschili e femminili della Coppa Italia 2025

Dopo due giorni di intense partite, i quarti di finale della Coppa Italia 2025 – sia al maschile sia al femminile – sono andati ufficialmente in archivio portandosi con loro un carico importante di gol ed emozioni. Sono quindi 4 le squadre sopravvissute nel tabellone maschile e 4 in quello femminile.

Coppa Italia Pallamano: quarti di finale maschili

Cassano Magnano travolte 37-26 la Junior Fasano prendendosi il primo pass per le semifinali, in un match nel quale i lombardi hanno mostrato totale solidità sui due lati del campo, tanto in attacco quanto in difesa. Conversano, nell’altra eliminatoria, manda al tappeto Brixen con lo score conclusivo di 38-32: partita tirata nella prima frazione, risolta nella ripresa dai pugliesi con due break decisivi.

Partita clamorosa quella vinta dal Teamnetwork Albatro, ai rigori, contro gli Alperia Black Devils: 12-12 al termine del primo tempo, 25-25 al termine della partita. A decidere la sfida sono stati i tiri dai sette metri, con i siciliani più freddi dei rivali nel segnare a andare avanti (decisivo Cirilo e le parate di Hermones). Bolzano, nell’ultima partita di questi quarti di finale, mette ko Sassari con il punteggio di 33-27: partita clamorosa dei bolzanini che con un primo tempo perfetto, chiuso sul 14-8, mettono da parte quel vantaggio gestito poi nella ripresa nonostante un tentativo tambureggiante di rimonta da parte dei sardi.

Le semifinali maschili (1° marzo)

Cassano Magnago-Bolzano

Conversano-Teamnetwork Albatro

Coppa Italia Pallamano: quarti di finale femminili

La Jomi Salerno batte 23-21 una Securfox Ariosto coriacea in una partita che ha visto le campane esser si sempre avanti nel punteggio, ma mai in grado di tirare il colpo del ko decisivo. Tanta intensità ed agonismo, con Salerno che alla fine può festeggiare. Erice invece ha travolto addirittura 38-12 Leno, in una partita nella quale Dalle Crode è andata ben 9 volte a referto.

Nella prima partita odierna, Cassano Magnano accede al turno delle semifinali avendo battuto 26-20 il Brixen. Decisiva la ripresa, con le lombarde in grado di allungare e poi congelare il match. Fa altrettanto l’Adattiva Pontinia che si sbarazza 32-23, senza troppi problemi, della Casalgrande Padana: primo tempo in discesa sul 18-11 e poi gestione del match sino alla sirena conclusiva.

Le semifinali femminili (1° marzo)

Cassano Magnago-Erice

Jomi Salerno-Adattiva Pontinia