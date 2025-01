Quanti punti difende Sinner fino alla terra rossa? Il confronto con Alcaraz e Djokovic: occasione Indian Wells

Jannik Sinner ha incominciato la propria stagione vincendo gli Australian Open: sul cemento di Melbourne è riuscito a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e ha messo in bacheca il terzo Slam della propria carriera. Il fuoriclasse altoatesino è stato impeccabile in terra oceanica e ha così onorato la cambiale di 2.000 punti, restando saldamente in vetta al ranking ATP. L’azzurro è già certo di restare numero 1 del mondo almeno fino al termine del torneo di Indian Wells, che si concluderà 16 marzo. Quanti punti dovrà difendere il nostro portacolori fino alla conclusione della prima parte di stagione sul cemento?

Si parla di un totale di 1.500 punti, frutto dei successi ottenuti nel 2024 al torneo ATP 500 di Rotterdam (500 punti) e al Masters 1000 di Miami (1.000 punti). Jannik Sinner non tornerà nei Paesi Bassi, ma lo rivedremo all’opera all’ATP 500 di Doha (17-22 febbraio) dove potrebbe recuperare i punti che perderà a breve in seguito alla rinuncia a Rotterdam. Il Masters 1000 di Indian Wells (5-16 marzo) rappresenterà un’occasione per guadagnare punti visto che i 400 derivati dalla semifinale dello scorso anno persa contro Carlos Alcaraz gli sono stati decurtati a causa della doppia positività al Clostebol.

Ogni turno che verrà superato permetterà all’azzurro di incamerare punti importanti nel ranking ATP, ma poi la settimana dopo sarà atteso dalla massima cambiale in Florida. Si andrà poi sulla terra rossa e dovrebbe disputare il torneo ATP 500 di Monaco (14-20 aprile), ma è nella stessa settimana in cui è prevista l’udienza al TAS di Losanna.

Quale sarà il confronto con Alexander Zverev e Carlos Alcaraz che lo inseguono nel ranking ATP? Il tedesco dovrebbe giocare l’ATP 250 di Buenos Aires, l’ATP 500 di Rio de Janeiro e l’ATP 500 di Acapulco prima dei due Masters 1000 in America: dovrà difendere in tutto 700 punti (100 di Los Cabos, 0 ad Acapulco, 200 a Indian Wells, 400 a Miami). Lo spagnolo, invece, giocherà l’ATP 500 di Rotterdam e l’ATP 500 di Doha prima della doppietta statunitense. Il numero 3 del mondo non ha molto da difendere nelle prossime settimane (solo i 100 punti di Buenos Aires), ma poi all’orizzonte ne avrà 1.200 nei Masters 1000.