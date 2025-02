NASCAR, il tour degli USA inizia da Atlanta

Il tour degli USA e non solo della NASCAR Cup Series 2025 continua da Atlanta dopo la spettacolare Daytona 500. Tutto è pronto per la seconda tappa della stagione delle ventisei previste per quanto riguarda la regular season, una significativa manifestazione in cui tutti possono ben figurare.

Le recenti modifiche del tracciato georgiano hanno differenziato dal resto del mondo l’impianto di Hampton. Il catino in questione è molto più simile ad un Superspeedway rispetto ai normali altri percorsi da 1 miglio e mezzo che commenteremo nel corso dell’anno come Las Vegas, Texas o Charlotte.

L’esperimento di Speedway Motorsports, società che detiene gran parte degli ovali in cui gareggia la NASCAR, ha trasformato lo ‘stile’ delle competizioni, attualmente molto simili ad una ‘normale’ prova di Daytona o Talladega. Per questa ragione tutti hanno una concreta chance per primeggiare sul resto dei rivali e strappare con anticipo un posto certo per i NASCAR Playoffs.

Il vincitore della Daytona 500 di settimana scorsa William Byron (2022), Joey Logano (2023) ed il messicano Daniel Suarez (2024) sono coloro che hanno vinto nella storia recente dell’Ambetter Health 400, nome ufficiale dell’evento di questo week-end. Indimenticabile quanto accaduto lo scorso anno con l’acuto dell’ex campione della NASCAR Xfinity Series a segno in volata sulla Ford Mustang #12 Team Penske di Ryan Blaney e la Chevrolet ZL1 #8 RCR di Kyle Busch.

Occhi puntati ovviamente da parte di tutto il pubblico per Chase Elliott, padrone di casa con la Chevrolet ZL1 #9 Hendrick Motorsports. Il georgiano non ha mai vinto questa specifica prova, ma ha primeggiato nel corso della seconda delle due corse che nel 2025 si terrà nel cuore dell’estate.