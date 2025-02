Napoli bloccato sul pareggio dall’Udinese in Serie A. Bene le romane, frena il Bologna

Tante emozioni e qualche sorpresa nei cinque match domenicali valevoli per la 25ma giornata (la sesta del girone di ritorno) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Domani il programma verrà completato dal posticipo serale del lunedì a San Siro tra Inter e Fiorentina, in attesa del grande spettacolo degli scontri a eliminazione diretta previsti nei prossimi giorni per le coppe europee.

La notizia del giorno in chiave Scudetto è il passo falso casalingo del Napoli, che non va oltre il pareggio contro l’Udinese facendosi riprendere sull’1-1 dal gol di Ekkelenkamp al 40′ dopo essere passato in vantaggio tre minuti prima con McTominay. La squadra di Antonio Conte resta comunque al comando della classifica a +5 sull’Atalanta e a +4 sull’Inter, che domani potrebbe però avvicinarsi a -1 in caso di vittoria sulla Viola.

Per quanto riguarda l’affollata bagarre per la qualificazione alla prossima Champions League, è arrivato un importante e netto successo della Lazio in casa sul Monza per 5-1 con doppietta di Pedro e gol di Marusic, Castellanos e Dele-Bashiru (unica rete dei brianzoli su rigore con Sensi). I biancocelesti consolidano così la loro quarta piazza provvisoria portandosi a +2 sulla Juventus e +3 sulla Fiorentina (che ha una partita in meno).

Deludente pareggio a reti bianche a Lecce per il Bologna, che viene appaiato dal Milan in settima posizione, mentre la Roma espugna il campo del Venezia per 1-0 grazie al rigore di Dybala. Da segnalare infine la fondamentale vittoria interna del Cagliari nello scontro diretto salvezza con il Parma per 2-1 con l’autorete di Vogliacco ed il gol di Coman prima dell’ininfluente marcatura di Leoni.