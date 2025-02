MotoGP: operazione riuscita per Jorge Martin, ignoti i tempi di recupero

Inizio di stagione da dimenticare per il campione del mondo in carica della MotoGP. Jorge Martin, come annunciato ieri, sarà infatti costretto a rinunciare al GP d’apertura della stagione, quello in Thailandia, in programma il prossimo weekend.

L’iberico è caduto e ha subito una frattura complessa del radio sinistro, la frattura di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale. Stamattina l’intervento chirurgico che è andato per il meglio: è finito sotto i ferri a Barcellona dall’equipe del professor Mir.

Ancora ignoti però i tempi di recupero che saranno annunciati nei prossimi giorni: il ritorno in gara per il pilota dell’Aprilia potrebbe esserci il prossimo 14 marzo in Argentina.

A sostituire lo spagnolo troveremo l’azzurro Lorenzo Savadori a Buriram.