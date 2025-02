Moto3, l’Italia torna ambiziosa con 7 piloti. Dal ritorno di Foggia alla novità Pini

Il conto alla rovescia sta per terminare e il primo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3 è ormai prossimo. La minima cilindrata, palestra per chi ambisce alla MotoGP in futuro, potrebbe vivere nel confronto tra Spagna e Italia. Sono di questi due Paesi, infatti, le pattuglie più numerose.

Gli iberici possono contare su David Munoz, Jose Antonio Rueda, Adrian Fernandez, Angel Piqueras, David Almansa, Alvaro Carpe e Brian Uriarte. Tra le fila nostrane risponderanno all’appello Stefano Nepa, Riccardo Rossi, Matteo Bertelle, Dennis Foggia, Luca Lunetta, Guido Pini e Nicola Carraro. Stando a quanto accaduto nei test pre-season, Rueda sarà uno dei papabili per il titolo iridato sulla KTM del Team Ajo. L’iberico ha messo in mostra una grande continuità di rendimento e, con i connazionali Fernandez e Munoz, sembra avere quel qualcosa in più.

Tra le fila nostrane, bene Bertelle sulla KTM LEVELUP – MTA, che ha fatto vedere grande consistenza a Jerez de la Frontera. Un campionato in cui i piloti del Bel Paese vorranno giocarsi qualcosa di importante. In relazione a quanto si è notato l’anno scorso, Lunetta, del Team SIC58 Squadra Corse, ha fatto vedere velocità e doti non comuni alla guida della Honda. Con un anno d’esperienza in più, il centauro tricolore potrebbe far saltare il banco.

C’è il ritorno poi nella minima cilindrata di Dennis Foggia che, messosi alle spalle la poco fruttuosa esperienza in Moto2, vuole ritrovarsi in sella alla KTM CFMOTO Aspar Team, tornando ad assaporare quelle sensazioni che gli avevano permesso di lottare per il campionato nel 2022 (Honda Leopard Racing). Vedremo se il pilota romano ritroverà quel feeling.

E poi, tra le nuove leve, stuzzica non poco Pini. Il classe 2008 toscano è tra i centauri di maggior talento della Next Gen, citando il secondo posto dell’anno scorso nel FIM JuniorGP, nonostante i tanti infortuni patiti per via delle cadute. Conseguenze dei crash che non gli hanno permesso di affrontare i test a Portimao, ma Guido non sembra essere così preoccupato in vista del primo appuntamento in Thailandia (28 febbraio-2 marzo). Sulla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP Pini andrà osservato con attenzione.