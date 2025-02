Medvedev si aggrappa a tutto: “Sinner e Alcaraz vinceranno tanti Slam? Chi lo sa, ci sono gli infortuni…”

L’inizio di 2025 non è stato sicuramente positivo per Danil Medvedev. Il tennista russo sta vivendo un profondo periodo di crisi, culminato con l’eliminazione al secondo turno agli Australian Open contro l’americano Learner Tien e poi anche la sconfitta nel torneo di Rotterdam con l’azzurro Mattia Bellucci. Il numero otto del mondo sta provando a rilanciarsi a Marsiglia, dove ha raggiunto la semifinale dopo aver battuto oggi il tedesco Jan-Lennard Struff.

Durante il torneo Medvedev ha parlato con la stampa e ha risposto ad alcune domande sul momento attuale del tennis mondiale: “Abbiamo visto molte cose nella storia del tennis, quindi non credo che ci siano certezze. Sinner e Alcaraz, al momento, sembrano destinati a vincere molti Grandi Slam, questo è certo. Quanti ciascuno? Non lo sappiamo”.

Non solo Sinner e Alcaraz, con Medvedev che ha parlato anche degli altri protagonisti del circuito: “Zverev è già stato in finale contro Alcaraz e avrebbe potuto vincere il Roland Garros. Contro Sinner agli Australian Open il punteggio è stato chiaro, ma una partita è sempre una partita e potrebbe cambiare la prossima volta. Lo stesso vale per Fritz, che ha già disputato una finale. Tsitsipas su tutte le superfici, ma soprattutto sulla terra battuta. Penso che al Roland Garros sia sempre il grande favorito. Vale lo stesso per Ruud al Roland Garros. Penso che tutti loro possano vincere uno Slam e anche io”

Medvedev si sofferma ancora sui due grandi protagonisti, Sinner e Alcaraz, aggrappandosi anche alla sfortuna dei suoi avversari, che sono considerati quelli che possono vincere più Slam di tutti: “È molto probabile e sono sulla buona strada, ma nel tennis non si sa mai. Ci sono anche gli infortuni. Ci sono troppe cose che possono succedere. La cosa più importante per me, e anche per gli altri perché sono grandi giocatori, è continuare ad andare avanti, giocare, lottare e si avranno delle opportunità”.