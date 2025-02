Maximilian Schwarz vince a sorpresa il superG di Orcières Merlette in Coppa Europa, quinto Perathoner

Dal mazzo esce un nome a sorpresa nel superG maschile in Coppa Europa a Orcières Merlette. In Francia vince con il pettorale n.27 il tedesco Maximilian Schwarz che ha centrato un successo di rilievo e di grande prestigio. Il classe 2002 teutonico era arrivato in top 10 una sola volta in carriera in Coppa Europa con il settimo posto del marzo 2024 a Kvitfjell e adesso addirittura si prende il successo con il crono di 1:02.77.

Seconda posizione che è ancora un nome a sorpresa: c’è infatti lo svizzero Christophe Torrent a un distacco di appena due centesimi. Sceso con il pettorale n.24, è il suo terzo podio in Coppa Europa dopo il terzo posto a Garmisch-Partenkirchen sempre in superG nel 2023 e quello proprio a Orcières Merlette nel 2023. Evidentemente questa località gli porta fortuna.

Terza posizione per lo sloveno Rok Aznoh giunto a 21 centesimi di ritardo: una seconda parte di pista davvero notevole per lo sloveno dopo un primo settore difficile. Una bella conferma dopo il podio ottenuto due giorni fa nella discesa libera.

Buona anche la gara di alcuni azzurri: quinta posizione per Max Perathoner che giunge a 30 centesimi da Schwarz e ad appena nove centesimi dal podio. Settima piazza invece per Marco Abbruzzese che arriva a 0″55 da Schwarz. Più indietro Matteo Franzoso che conclude quindicesimo a 0″85.