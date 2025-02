Luca De Aliprandini carico per il gigante: “Spero di riuscire a fare qualcosa di bello”

Lui la sua medaglia a livello iridato ce l’ha già in tasca, l’argento di Cortina 2021: Luca De Aliprandini è pronto a lanciarsi verso un nuovo appuntamento ai Mondiali di sci alpino, il gigante in programma domani, dove partirà come outsider.

L’azzurro quest’anno ha colto il podio in Coppa del Mondo ad Adelboden e vuole provare a far saltare il banco. Le sue parole alla vigilia: “Tutta la preparazione è andata molto bene, quest’anno è andato tutto per il meglio. Mi sento bene, ad eccezione di un leggero stato influenzale che mi ha preso nelle ultime ore e che spero di abbattere. Comunque sono carico per la gara e spero di riuscire a fare qualcosa di bello”.

E aggiunge: “Ho un buon feeling con i materiali e sono migliorato molto sul medio-facile, dove nel passato facevo un po’ di fatica. Qui la pista è tutta da spingere, quindi, se la neve terrà, penso di poter giocare le mie carte al meglio”.

Sulla pista: “E’ prevista un po’ di neve, ma penso che la pista sarà in ottime condizioni in ogni caso. Io mi concentro sulla partenza e poi cercherò di fare il meglio possibile”.