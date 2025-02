Lando Norris sulla nuova McLaren: “E’ stato fatto un ottimo lavoro per superare i nostri limiti”

Il conto alla rovescia per l’inizio della stagione di F1 prosegue. Nel week end del 14-16 marzo si inizierà a fare sul serio in Australia, ma prima ci saranno da affrontare i tre giorni di test a Sakhir (Bahrain) dal 26 al 28 febbraio per comprendere nel più breve tempo possibile le nuove monoposto.

La prima squadra a svelare in parte le proprie carte è stata la McLaren, che ha girato a Silverstone due giorni fa con la sua MCL39 con una livrea “on-off”. L’obiettivo è chiaro: replicare il successo nel titolo dei costruttori e permettere a uno dei due alfieri al volante di conquistare l’iride tra i piloti. L’indiziato n.1 è Lando Norris, che ha avuto l’onore di girare con la nuova vettura di Woking.

Uno shakedown di una macchina dalle forme aerodinamiche decisamente spinte, in cui alcuni concetti sono stati estremizzati. “È ancora presto. Onestamente, non ho ancora molti commenti da fare. Come potete vedere, le condizioni non sono ideali, visto che abbiamo girato col bagnato“, le prime parole del britannico.

“Questo è stato il primo passo. Lo giudico in maniera positiva, perché la macchina è innovativa. Questo ha comportato una serie di accorgimenti nel design e in tutte queste cose. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per cercare di esplorare altre aree e superare i limiti del 2024“, ha commentato il britannico. A questo punto, non resta che attendere i riscontri con altri in pista.