La scalata dirompente di Joao Fonseca nel ranking ATP: quante posizioni ha già guadagnato da inizio anno

Settimo tennista più giovane dal 1990 nell’Era Open a vincere un titolo ATP. Joao Fonseca a 18 anni 5 mesi e 26 giorni ha conquistato il suo primo torneo nel massimo circuito internazionale del tennis. Il talentuoso giocatore brasiliano ha sconfitto nella finale di Buenos Aires il padrone di casa Francisco Cerundolo (n.28 del mondo) col punteggio di 6-4 7-6 (1) in 1 ora e 49 minuti di partita e grazie a questa affermazione ha gridato a gran voce la propria presenza.

Se si pensa a un anno fa, Fonseca era classificato alla posizione n.655, non avendo ancora ben chiaro cosa fare del suo futuro nel tennis. Allo stato attuale delle cose, lo troviamo al n.68! Il sudamericano aveva concluso il 2024 da n.145, togliendosi la soddisfazione di vincere le Next Gen ATP Finals che però non danno punti in classifica.

Il suo 2025 è stato, finora, di alto livello: 14 vittorie e 2 sconfitte, la conquista del prestigioso Challenger a Canberra, la vittoria di grande impatto mediatico nel primo turno degli Australian Open contro il russo Andrey Rublev (n.10 del mondo) e poi l’affermazione in Argentina. Sono quindi 77 i posti guadagnate in questi primi due mesi della stagione corrente.

La sensazione è che si sia solo all’inizio di questa scalata in quanto il ragazzo brasiliano è dotato di un tennis esplosivo, capace di far “scoppiare” la palla come pochi altri, specie col dritto, pensando al modo in cui ha chiuso l’incontro con Cerundolo: un vincente lungolinea pazzesco, che non ha dato scampo al suo rivale. Lo rivedremo in casa sua questa settimana, a Rio de Janeiro, e capiremo se riuscirà a concedere il bis. Certo, la presenza di giocatori come Alexander Zverev e altri non renderanno agevole la missione, ma il tedesco c’era anche a Buenos Aires quindi nulla va dato per scontato.