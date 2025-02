Karate: a Larnaca brilla Guido Squillante! Oro nei -60 kg del kumite

La seconda giornata della tappa di Serie A in corso di svolgimento a Larnaca esalta i colori azzurri. Sui tatami ciprioti infatti, Guido Squillante si è esaltato sino ad arrivare all’oro.

Grande il percorso del karateka campano che, nella categoria dei -60 kg del kumite, si è rivelato incontenibile per i suoi rivali.

Battuti nei primi turni eliminatori: l’iranano Moghzi, il georgiano Donadze, il croato Donadic e l’ucraino Lomovatskyi. A quel punto Squillante è arrivato in semifinale dove ha superato anche l’uzbeko Turakhonov.

Poi la finalissima, contro l’egiziano Yasin Hassen: un incontro non facile, teso, equilibrato. Sbloccato da Squillante che alla fine è riuscito a chiudere il match con lo score di 1-0: una vittoria pesantissima.

Domani ultimo giorno di competizioni per quanto riguarda questo meeting della Serie A di karate, categorie in agenda: 61 e 68 kg femminili e 75 e 84 kg maschili, tutte per quanto riguarda il kumite.