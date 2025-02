Jannik Sinner può allenarsi a Montecarlo? Arriva la smentita del circolo: le motivazioni

Jannik Sinner non potrà allenarsi fino al 13 aprile in una strutture affiliate, ovvero in circoli tennisti collegati a un’associazione nazionale, all’ATP, all’ITF, alla WTA, ai Grandi Slam. Questa misura fa parte della squalifica di tre mesi che scadrà il 4 maggio: per due terzi del tempo dello stop un giocatore escluso dal circuito professionistico non può allenarsi in un contesto ufficiale.

Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, era emerso che il numero 1 del mondo avrebbe potuto allenarsi a Montecarlo, ovvero sui campi del Principato dove risiede, perché quel circolo non avrebbe avuto affiliazioni e risultava privato, dunque non soggetto alle limitazioni menzionate. Oggi, però, è arrivata una smentita da parte del circolo stesso.

Nel comunicato stampa si legge: “Il Monte-Carlo Country Club è affiliato a tutte e due le federazioni di tennis: francese e monegasca. È un circolo privato ma questo non lo esonera dai suoi obblighi, cioè quello dell’affiliazione: monegasca perché è il Club di tennis del Principato, ma un club di tali dimensioni non avrebbe potuto essere costruito sul territorio monegasco: francese perché si trova sul territorio francese a Roquebrune Cape Martin”.

Jannik Sinner dovrà trovare una sistemazione privata, come ad esempio una villa dotata di campi da tennis e strutture che gli permettano di proseguire la propria preparazione fisica nel prossimo mese e mezzo, in attesa di tornare ad allenarsi in contesti ufficiali. Fino al 13 aprile non potrà avvalersi di sparring partner regolarmente tesserati. Le opzioni al vaglio sarebbero molteplici, ma per il momento non ci sono conferme sui piani del fuoriclasse altoatesino per le prossime settimane.