Sinner può guadagnare punti su Zverev e Alcaraz a Indian Wells: spagnolo spalle al muro

Jannik Sinner non potrà giocare il Masters 1000 di Indian Wells, che andrà in scena sul cemento statunitense dal 5 al 16 marzo. Il tennista italiano sta infatti scontando una squalifica di tre mesi e tornerà soltanto in occasione degli Internazionali d’Italia, a partire dal prossimo 7 maggio. Il torneo negli USA sarebbe stato utile per racimolare punti importanti, visto che il fuoriclasse altoatesino non ne doveva difendere: lo scorso anno raggiunse le semifinali, ma i 400 punti conseguiti gli vennero decurtati (insieme al montepremi) poiché risultò positivo al Clostebol in quel periodo.

L’azzurro sta osservando da vicino i risultati di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, perché saranno quelli a determinare se sarà ancora il numero 1 del mondo al suo ritorno in campo. Indubbiamente le eliminazioni precoci del tedesco negli eventi tra Sudamerica e Messico stanno dando una mano al nostro portacolori, al pari del ko dello spagnolo ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha (dopo che si era imposto a Rotterdam. La situazione attuale è la seguente: Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 11.330 punti, Alexander Zverev insegue con 8.135, Alcaraz staziona a quota 7.510.

Il 23enne può dunque fare leva su un vantaggio di 3.195 nei confronti del teutonico e di 3.820 sull’iberico alla vigilia del primo Masters 1000 di questa annata agonistica. Come cambierà la situazione nelle prossime due settimane? Sinner non deve difendere punti e resterà a quota 11.330, dunque il margine virtuale sui suoi rivali si allargherà.

Zverev deve difendere 200 punti (lo scorso anno perse ai quarti con Alcaraz) e dunque scivolerà a 7.935, avrà bisogno di raggiungere i quarti per confermarsi a 8.135 e potrà migliorarsi soltanto in caso di semifinale (8.335), finale (8.595) o vittoria (8.935). Alcaraz deve difendere i 1.000 punti della vittoria di dodici mesi fa, dunque scivolerà a 6.510 e ritornerà a 7.510 soltanto nel caso in cui alzasse nuovamente al cielo il trofeo, mentre in tutti gli altri casi perderebbe terreno (ad esempio 6.610 con gli ottavi, 6.710 con i quarti, 6.910 con la semifinale, 7.260 con la finale).

RANKING ATP

1. Jannik Sinner 11.330

2. Alexander Zverev 8.135

3. Carlos Alcaraz 7.510

SCENARI A INDIAN WELLS

Sinner non difende punti, Zverev ne difende 200 (quarti di finale), Alcaraz ne difende 1.000 (vittoria)